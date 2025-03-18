Nanoleaf выпустила подсветку для монитора ПК

Компания Nanoleaf представила один из самых простых способов добавить эффектную подсветку для игрового ПК. Новый PC Screen Mirror Lightstrip — это светодиодная лента с 75 изменяющими цвет светодиодами, которая крепится к тыльной панели монитора и проецирует цветное свечение на стену, синхронизируясь с происходящим на экране. В отличие от аналогов, которым требуется дополнительное оборудование вроде управляющего блока или камеры, эта лента подключается напрямую к USB-порту ПК. PC Screen Mirror Lightstrip уже доступен для предзаказа в онлайн-магазине Nanoleaf за 50 долларов, а поставки начнутся в конце марта 2025 года. Лента предназначена для мониторов диагональю до 32 дюймов и имеет гибкую конструкцию с клеевой основой в виде зигзага, что упрощает её крепление без перекручивания.

Для небольших экранов лишнюю часть можно просто обрезать без риска повредить устройство. Вместо управляющего блока Nanoleaf предлагает управление через фирменное десктопное приложение. В нём можно выбрать один из 16 миллионов цветов, настроить анимации или включить режим зеркального отображения цветов с экрана, создавая эффект погружения в игру. Также доступен режим аудиовизуализации, при котором освещение будет пульсировать в такт музыке, проигрываемой на ПК. Для подписчиков Nanoleaf Premium доступен продвинутый режим Orchestrator, который анализирует музыку и создаёт динамичные цветовые палитры и анимации, адаптированные под каждую композицию.