Настоящим открытием стал Redmi Pro 2

Компания Xiaomi выпустила смартфон бюджетного варианта. В корпусе габаритами 159,21 х 75,21 х 8,1 мм поместятся 6,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, восьмиядерный процессор Snapdragon 675, 24-мегапиксельная фронтальная камера с сенсором Sony IMX 576, двойная основная камера с модулями на 48 Мп (Sony IMX 586) и 5 Мп и аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.Redmi Pro 2 получит дисплей с тонкими рамками и каплевидным вырезом под фронтальную камеру На обратной стороне расположатся двойная основная камера и сканер отпечатков пальцев. Аппарат будет доступен в нескольких цветах, в том числе градиентном.Стоимость смартфона составит 480 долларов.