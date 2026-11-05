Наушники Audio-Technica ATH-TWX9MK3 оценили в 265 долларов

Компания Audio-Technica пополнила ассортимент флагманских беспроводных наушников моделью ATH-TWX9MK3, которые оценены на дебютном японском рынке в эквивалент 265 долларов. Новинка оснащается 5,8-мм динамическими драйверами Pure Motion Driver Gen2 с бериллиевым напылением на жестком композитном куполе для максимальной детализации без искажений, интеллектуальной системой адаптивного шумоподавления Fit Adaptive с автоматической подстройкой под анатомию ушного канала и тремя готовыми сценариями, поддержкой Bluetooth 6.0 с поддержкой Hi-Res-кодеков LHDC-V5 (до 192 кГц/24 бит), LDAC и LC3, сдвоенными MEMS-микрофонами с нейросетевыми алгоритмами очистки голоса (DNN) и физической кнопкой глушения звука, влагозащитой корпуса по стандарту IPX4, черной и бежевой расцветками корпуса, а также автономностью до 15 часов и до 45 часов вместе с футляром, поддерживающим беспроводную зарядку Qi.

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