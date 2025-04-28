Наушники CMF Buds 2 Plus оценили в 38 долларов

Бренд CMF by Nothing пополнил ассортимент беспроводных наушников моделью Buds 2 Plus, которая основана на 12-миллиметровом динамическом драйвере с диафрагмой LCP + PU. Новинка также характеризуется поддержкой технологии Ultra Bass Technology 2.0 для усиления басов и Spatial Audio Effect для объемного звучания, поддержкой кодеков LDAC (Hi-Res Audio), AAC и SBC, гибридной системой активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 50 дБ, диапазоном частот 5400 Гц и интеллектуальным адаптивным режимом, шестью HD-микрофонами для лучшей слышимости во время голосовых звонков, временем автономной работы до 14 часов или до 33 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4 и защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP55. Цена наушников на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 38 долларов.

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