Наушники CMF Buds 2 оценили в 5 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры начали продавать представленные минувшей весной беспроводные наушники от компании Nothing: CMF Buds 2, Buds 2 Plus и Buds 2a. Первую модель оценили в 4 тысячи рублей. Она предлагает 12,4-мм драйверы Dirac, четыре микрофона, защиту от брызг в соответствии со степенью IP54 и систему активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 42 дБ. CMF Buds 2, которые обойдутся в 5 тысяч рублей, отличаются более продвинутыми драйверами Dirac Opteo, шестью микрофонами, адаптивной системой ANC до 48 дБ и защитой IP55. Старшая модель CMF Buds 2 Plus, за которую просят 5,8 тысячи рублей, получила 12-мм LCP-драйвера, поддержку Hi-Res LDAC и время автономной работы до 14 часов.