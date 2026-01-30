Наушники Google Pixel Buds 2a выйдут в новых расцветках

Авторитетный инсайдер OnLeaks сообщает, что в ближайшее время компания Google выпустит две новые расцветки для беспроводных наушников Pixel Buds 2a. Речь идет о цветовых вариантах Hazel и Iris (светло-зелёный и розовый). Информатор показал, как они будут выглядеть.

Напомним, что оцененные в 130 долларов Buds 2a оснащаются активной системой шумоподавления ANC Silent Seal 1.5, поворотным стабилизатором, четырьмя комплектами амбушюр, защитой от влаги и пота в соответствии со степенью IP54, фирменным процессором Tensor A1 для обработки аудио, высокочастотной камерой, сетчатыми накладками для защиты микрофонов от ветра, автономностью до 7 часов или до 20 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой голосового помощника на базе Gemini, поддержкой Multipoint для одновременного сопряжения с несколькими устройствам, Fast Pair для быстрого соединения и интеграция с сервисом Find Hub для поиска утерянных наушников.

Представлены наушники Nubia Alien Gaming TWS…
Компания Nubia пополнила ассортимент беспроводных игровых TWS-наушников моделью Alien Gaming TWS, одно из…
Наушники Redmi Buds 8 Lite оценили в 23 евро …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Redmi Buds 8 Lite, которые основаны …
Обзор Soundcore AeroFit 2. Наушники открытого типа для спорт…
Изучаемые сегодня беспроводные наушники Soundcore AeroFit 2, ориентированы на любителей активного образа …
Soundcore представила наушники AeroFit 2 Pro…
На CES 2026 компания Anker представила новую версию наушников AeroFit Pro, которая позволяет либо слышать…
Представлены наушники HMD Dub X50 Pro…
Компания HMD Global пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Dub X50 Pro, одной из особенност…
Представлены наушники-клипсы Edifier Auro Clip…
Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Auro Clip, которая получила констру…
Наушники OPPO Enco Buds3 Pro+ оценили в 24 доллара…
Компания OPPO пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Enco Buds3 Pro+, которая основана на 1…
Обзор Rapoo VH800. Беспроводные игровые наушники…
Беспроводная гарнитура Rapoo VH800 поддерживает два варианта беспроводного соединения по Bluetooth 5.2 и …
Обзор SUUNTO WING 2. Наушники с костной проводимостью второго поколенияОбзор SUUNTO WING 2. Наушники с костной проводимостью второго поколения
Удобные игровые наушники. Обзор Rapoo VH500Удобные игровые наушники. Обзор Rapoo VH500
Обзор Rapoo H120. Недорогая разговорная гарнитура для учебы и работыОбзор Rapoo H120. Недорогая разговорная гарнитура для учебы и работы
Обзор SVEN E-315B. Недорогие TWS наушники с шумоподавлением и приложением до 2 тысячОбзор SVEN E-315B. Недорогие TWS наушники с шумоподавлением и приложением до 2 тысяч
Обзор Soundcore AeroFit 2. Наушники открытого типа для спорта и не толькоОбзор Soundcore AeroFit 2. Наушники открытого типа для спорта и не только
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor