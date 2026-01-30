Наушники Google Pixel Buds 2a выйдут в новых расцветках

Авторитетный инсайдер OnLeaks сообщает, что в ближайшее время компания Google выпустит две новые расцветки для беспроводных наушников Pixel Buds 2a. Речь идет о цветовых вариантах Hazel и Iris (светло-зелёный и розовый). Информатор показал, как они будут выглядеть.

Напомним, что оцененные в 130 долларов Buds 2a оснащаются активной системой шумоподавления ANC Silent Seal 1.5, поворотным стабилизатором, четырьмя комплектами амбушюр, защитой от влаги и пота в соответствии со степенью IP54, фирменным процессором Tensor A1 для обработки аудио, высокочастотной камерой, сетчатыми накладками для защиты микрофонов от ветра, автономностью до 7 часов или до 20 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой голосового помощника на базе Gemini, поддержкой Multipoint для одновременного сопряжения с несколькими устройствам, Fast Pair для быстрого соединения и интеграция с сервисом Find Hub для поиска утерянных наушников.