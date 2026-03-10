Наушники REDMI Buds 8 Pro оценили в 7000 рублей

В официальной российской продаже появились беспроводные наушники REDMI Buds 8 Pro, рекомендованная цена которых составляет 7 тысяч рублей. Покупатели могут выбирать из белой, чёрной и голубой расцветок корпуса. Напомним, что REDMI Buds 8 Pro имеет в своём оснащении трёхдрайверную коаксиальную акустическую систему, двойной цифро-аналоговый преобразователь, поддержку кодека LHDC-V5, сертификацию Hi-Res Audio, систему активного шумоподавления ANC с эффективностью до 55 дБ при ширине полосы подавления до 5 кГц, корпус с матовым металлическим покрытием, время автономной работы 8,5 часа или до 35 часов с учетом зарядного футляра, а также поддержку быстрой зарядки (5 минут зарядки хватит на 2 часа воспроизведения музыки).