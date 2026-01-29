Наушники Realme Buds Clip оценили в 60 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Buds Clip, главной особенностью которой стала открытая конструкция с зажимом вокруг ушной раковины. Новинка характеризуется массой 5,3 грамма, титановым С-образным мостиком с эффектом памяти, 11-мм динамиками с двойным магнитом, поддержкой фирменного алгоритма NextBass для звукового давления до 85 дБ и усиление низких частот до 100 процентов, поддержкой 3D Spatial Audio и направленного звука Sound-Leap для предотвращения утечки звука, системой шумоподавления с двумя микрофонами и алгоритмов ИИ для снижения фонового шума во время телефонных звонков, голосовым помощником на базе Gemini, функцией перевода речи в реальном времени, адаптером Bluetooth 5.4, поддержкой Dual-Device Connection 2.0, технологией Swift Pair, игровым режимом с задержкой 45 мс, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP55, а также автономностью до 7 часов или до 36 часов с учетом зарядного кейса. Цена наушников на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 60 долларов.