Наушники TECNO Sonic 2 оценили в 4500 рублей

Компания TECNO дала старт российским продажам беспроводных наушников TECNO Sonic 2, рекомендованная цена которой составляет 4500 рублей. Новинка характеризуется внутриканальной конструкцией, 10-миллимитровыми динамиками с титановым покрытием, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, поддержкой кодеков SBC и AAC, системой активного шумоподавления с эффективностью до 35 дБ, шестью микрофонами с технологией AI ENC для подавления окружающего шума во время телефонных звонков, приложением Wellfit для настройки звука, режимом с низкой задержкой, автономностью до 6 часов или до 45 часов с учетом зарядного футляра, а также защитой от брызг в соответствии со степенью IPX4.