Наушники для аудиофилов Mi Headphones

Китайская компания Xiaomi подготовила второе поколение наушников для аудиофилов под названием Mi Headphones. Данные наушники уже были показаны ранее в оригинальной версии, тогда они оказались весьма популярными среди блогеров, но вот пользователи не сильно оценили старания бренда. Может в Азии кто-то и покупал данные наушники, но информации об уровне продаж у нас нет. Теперь вот подготовили вторую модель, она будет более интересной в плане дизайна и производитель даже обещает, что качество звука станет намного выше. Говорить об этом пока рано, да и пользователи, желающие получить высокий уровень звука, смотрят в сторону классических брендов. Они не станут покупать наушники от китайского бренда за 100 тысяч рублей, а ведь именно столько просили за предыдущую модель. Посмотрим сколько будет стоить второе поколение.