Названа цена и день, когда начнется прием заказов на смартфоны UMIDIGI Z2 и Z2 Pro

Названа цена и день, когда начнется прием заказов на девайсы UMIDIGI Z2 и Z2 Pro. Мощные смартфоны UMIDIGI Z2 и Z2 Pro получили 6,2-дюймовые Full HD+ дисплеи, 6 Гб ОЗУ и стоимость от 250 долларов. Оба аппарата оснащены IPS-дисплеем формата 19:9, дактилоскопическим сканером на тыльной стороне, сдвоенной тыльной камерой с оптикой 16 МП и 5 МП и селфи-камерой с разрешением 16 МП. Отличаются устройства емкостью аккумуляторов: у UMIDIGI Z2 - 3 650 мА.ч, а у Z2 Pro - 4050 мА.ч. Заказать смартфоны UMIDIGI Z2 и Z2 Pro можно будет с 11 июня.