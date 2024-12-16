Названы отличия OnePlus Ace 5 от Ace 5 Pro

Китайский информатор Experience More рассказал, чем будут отличаться смартфоны OnePlus Ace 5 и OnePlus Ace 5 Pro, релиз которых ожидается до конца этого года. Итак, OnePlus Ace 5 получит прошлогодний флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, батарею ёмкостью 6415 мАч и поддержку 80-Вт быстрой зарядки. Старшая модель будет отличаться топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, батареей ёмкостью 6100 мАч и поддержкой 100-Вт зарядки. Оба смартфона будут оборудованы 6,78-дюймовым плоским дисплеем BOE X2 с разрешением 1,5K, технологией 8T LTPO и кадровой частотой 120 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, а также керамическим корпусом с металлической рамкой.