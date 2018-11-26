Небольшая информация о дисплее Infinity-O

Samsung не скрывает, что предстоящий смартфон Galaxy A8 будет покажет первый дисплей компании, Infinity-O.

В режиме рендеринга отображается полноэкранный дисплей с небольшим вырезом слева для передней камеры и согласно источнику, он имеет ширину 6,7 мм, а Galaxy S10 следующего года будет включать аналогичный дизайн, но с гораздо меньшим отверстием - вокруг 2- 3 мм уже. Однако в отчете не указывается, какая версия Galaxy S10 примет дизайн Infinity-O - это может быть вариант бюджетного смартфона с плоским экраном.