Недорогие смартфоны исчезают с полок

По данным аналитической компании Counterpoint Research, продажи смартфонов стоимостью менее 100 долларов в США во 2-м квартале 2026 года рухнули на 64% в годовом выражении. Объём рынка сократился примерно до 1/3 от показателя годичной давности — главной причиной стал резкий рост цен на чипы памяти. Производителям приходится либо повышать розничные цены, либо вовсе отказываться от поставок самых дешёвых моделей. Память и накопители теперь занимают значительно большую долю себестоимости бюджетных смартфонов, поэтому удерживать прежние минимальные цены становится всё сложнее.

В целом продажи смартфонов в США за квартал сократились на 5%. При этом совокупные продажи четырёх крупнейших брендов — Apple, Samsung, Motorola и Google — снизились всего примерно на 4%. У остальных производителей ситуация оказалась значительно хуже — их продажи рухнули на 45%. Сильнее всего от происходящего страдают небольшие и нишевые компании, которые зарабатывали на недорогих устройствах с минимальной маржой. Например, HMD ещё в прошлом году сократила присутствие на американском рынке или фактически ушла с него из-за низкого спроса. Подорожание памяти и накопителей только усугубило ситуацию. В итоге самые дешёвые смартфоны становятся не только менее доступными, но и более дорогими. Пока стоимость памяти остаётся высокой, давление на бюджетный сегмент американского рынка, скорее всего, продолжится, да и на мировой арене на самом деле ситуация не лучше.