HONOR 600 Pro возглавил рейтинг субфлагманов Antutu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала список самых мощных субфлагманских смартфонов под управлением операционной системы Android. Первое место заняла китайская версия HONOR 600 Pro на однокристальной системе MediaTek Dimensity 8550-Elite с результатом 2179129 баллов. На втором месте OPPO Reno16 на Dimensity 8550-Super с 2141014 баллами. Замыкает тройку HONOR WIN Turbo на Dimensity 8500 Elite с 2127558 баллами. Также в десятку вошли OPPO K15 Pro (Dimensity 8500 Super), Xiaomi 17T (Dimensity 8500-Ultra), iQOO Z11 (Dimensity 8500), REDMI Turbo 5 (Dimensity 8500-Ultra), Realme Neo7 SE (Dimensity 8400-Max), OPPO K13 Turbo 5G (Dimensity 8450) и iQOO Z10 Turbo (Dimensity 8400).

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