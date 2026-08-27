Представлена глобальная версия REDMI Note 17 Pro 5G

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью REDMI Note 17 Pro 5G, которая получила среди прочего 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Adreno 710. Новинка также характеризуется 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2772:1280 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит, глубиной цвета 12 бит, защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, а также защитой зрения DC Dimming и тройной сертификацией TÜV Rheinland, 6 или 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и до 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, двойную основную камеру с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камеру разрешением 16 Мп, батарею ёмкостью 8340 мАч, поддержку 67-Вт проводной и 22,5-Вт обратной проводной зарядок, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также корпус толщиной 8,6 мм и массой 223 грамма. Цена базовой конфигурации составила 480 евро.

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