Nothing Phone (4b) получит процессор Snapdragon

Компания Nothing объявила, что смартфон Nothing Phone (4b) будет базироваться на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon. Конкретная модель процессора не раскрыта, но ранее смартфон засветился в базе данных бенчмарка Geekbench с платформой Snapdragon 6 Gen 4. Это 4-нанометровое решение с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графическим адаптером Adreno 810. Процессор набирает в бенчмарке AnTuTu почти миллион баллов. Также ранее было подтверждено наличие 8 ГБ оперативной памяти, предустановленной операционной системы Android 16, обновлённой фирменной системы подсветки Glyph Bar и синей расцветки корпуса. Официальный релиз Nothing Phone (4b) состоится уже 7 июля.