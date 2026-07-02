Официально: REDMI Note 17 готов к выходу

Компания Xiaomi объявила, что официальная презентация смартфонов серии REDMI Note 17 состоится уже в этом месяце. Точная дата и характеристики грядущих новинок пока не раскрываются. Тем временем производитель отчитался, что за 12 лет существования линейки Note было реализовано полмиллиарда устройств.

Последней новинкой линейки стал REDMI Note 15 5G Special Edition с 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 6,77-дюймовым Curved AMOLED-дисплеем с разрешением 2392:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, до 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 20 Мп, батареей ёмкостью 5800 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и корпусом толщиной от 7,35 до 7,82 мм.
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