Официально: REDMI Note 17 готов к выходу

Последней новинкой линейки стал REDMI Note 15 5G Special Edition с 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, 6,77-дюймовым Curved AMOLED-дисплеем с разрешением 2392:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, до 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 20 Мп, батареей ёмкостью 5800 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и корпусом толщиной от 7,35 до 7,82 мм.