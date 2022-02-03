Недорогие телевизоры OnePlus Y1 готовы к выходу

Сетевые источники сообщают о том, что уже 17 февраля компания OnePlus представит линейку недорогих телевизоров OnePlus Y1S. Отмечается, что в этот день нам покажут модели 32Y1S и 42Y1S, которые можно будет купить как в онлайн, так и в офлайн-магазинах. Также сообщается о еще двух телевизорах, которые будут доступны исключительно в розничных магазинах.

Что до моделей 32Y1S и 42Y1S, то им приписывают поддержку расширенного динамического диапазона HDR10+ и технологии Dolby Audio, акустическую систему мощностью 20 Вт, двухдиапазонный Wi-Fi и предустановленную ОС Google TV на основе Android TV 11. Цена 42-дюймового OnePlus Y1S составит примерно 330 долларов.