Недорого смартфон Honor 8A получит SoC Kirin 710

Компания Honor объявила о том, что первым ее смартфоном в 2019 году станет недорогая модель Honor 8A. Согласно опубликованному сегодня тизеру, ее представят 8 января. По предварительным данным, аппарат получит 6,09-дюймовый дисплей с полукруглым вырезом, фирменную платформу Kirin 710, 64 ГБ встроенной флэш-памяти, стереофонические громкоговорители, основную камеру разрешением 13 Мп, аккумулятор на 2920 мАч и предустановленную операционную систему Android 9. Размеры устройства равны 156,28:73,5:8,0 мм, а масса – 150 граммам.