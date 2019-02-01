Недорогой и качественный смартфон Ulefone Armor 6

Новинка поддерживает бесконтактную оплату через Google Pay с помощью чипа NFC — достаточно просто поднести смартфон к терминалу. Быстрая разблокировка осуществляется сканером отпечатков пальцев и функцией распознавания лица.Внутри Ulefone Armor 6 нашлось место для аккумулятора на 5000 мАч. По заверениям производителя, смартфон способен проработать без подзарядки до 25 часов в режиме звонков или 34 часа при прослушивании музыки. Для дополнительного удобства предусмотрена зарядка мощностью 18 Вт и беспроводная зарядка по стандарту Qi (10 Вт).Смартфон оснастили 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2246х1080), на котором можно комфортно читать, играть или смотреть видео. Аппарат также получил нетипичные для защищённых моделей тонкие рамки, что положительно сказалось на его габаритах. За производительность отвечает восьмиядерный процессор Helio P60 с выделенным блоком под ИИ-функции, использующиеся, например, при обработке изображений. Камера в модели представлена двумя сенсорами — на 21 и 13 Мп. 6 ГБ оперативной памяти хватит для быстрой работы системы и фоновых приложений. Для хранения данных предусмотрено 128 ГБ накопителя.Корпус Ulefone Armor 6 выполнен в соответствии с военным стандартом MIL-STD-810G, который позволяет использовать его при перепадах давления, высоких и низких температурах, а также повышенной влажности. Кроме того, аппарат защищён от воды и пыли по стандарту IP68/IP69K.Стоимость смартфона составит 299,9 долларов.