Недорогой смартфон Alcatel 1x Evolve

Электропитание бюджетника обеспечивает аккумулятор на 2460 мАч. В наличии имеются беспроводные адаптеры Bluetooth 4.2 ,Wi-Fi и 4G VoLTE, micro-USB порт и типовой аудиовыход для наушников на 3,5 мм. Гаджет весит около 155 граммов.Экран обеспечивает довольно скромное по нынешним меркам разрешение 960 х 480 пикселей и имеет размер диагонали 5,34 дюйма. Лицевая камера получила сенсор на 5 МП. В главной камере задействован оптический модуль на 8 МП.Программным интерфейсом новинки выступает Android 8.1 Oreo. А в основу аппаратной схемы входит 4-ядерный чипсет MediaTek MT 6739, способный работать на частоте 1,1 ГГц. За обработку графики в микросхеме отвечает видеоускоритель IMG PowerVR GE8100. Комплект памяти представлен энергонезависимым модулем на 16 ГБ и 2 ГБ ОЗУ. Слот для microSD-карт также присутствует.О стоимости смартфона пока неизвестно.