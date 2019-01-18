Недорогой смартфон Alcatel 1x

Компания Alcatel выпустила смартфон с оригинальным дизайном. Смартфон имеет в наличии FM-радио и адаптер Bluetooth 4.2. За электропитание новинки отвечает батарея на 3000 мАч. Корпус будет окрашен в черный либо синий цвет. Экранная панель имеет размер 5,5 дюйма и разрешение стандарта HD+. Дисплей защищен прочным стеклом Asahi Dragontrail Glass. Селфи-камера получила модуль на 5 МП, с ее помощью реализована функция распознавания лиц. Камера состоит из двух блоков оптики на 13 МП и 2 МП. На задней стенке может быть помещен дактилоскопический сканер, но это опция будет доступна не во всех конфигурациях.Центральным процессором устройства служит MT6739, способный работать на частоте 1,5 ГГц. Набор памяти представлен 2 Гб ОЗУ и флэш-носителем на 16 ГБ. Программным интерфейсом выступает Android предпоследней версии 8.1 Oreo.Стоимость смартфона составит 120 долларов.