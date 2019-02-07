Недорогой смартфон BQ 2439 Bobber

2019-02-07, Автор - Мария Шмелева; Продукт - BQ 2439 Bobber; [101]
Модель оборудована 2,4-дюймовым экраном, разрешение которого – 320 х 240 точек, Bluetooth-модулем, аккумулятором на 2000 мА/ч, камерой (разрешение не уточняется) и FM-радиоприемником.Защита девайса от пыли и воды соответствует уровню IP68 (даже если «плавучий» аппарат погрузить в воду, с ним ничего не случится).Разработчики при создании модели ориентировались на экстремалов, рыбаков и работников, трудящихся в сложных условиях.Российский бренд BQ выпустил защищенный кнопочный телефон под названием BQ 2439 Bobber. Конек новинки – ее непотопляемость (аппарат не идет ко дну, а удерживается на поверхности воды, словно поплавок), что должно оказаться особенно ценным для рыбаков.Стоимость смартфона составит 2990 тысяч рублей.


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