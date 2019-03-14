Недорогой смартфон C15 Pro

2019-03-14, Автор - Мария Шмелева; Продукт - C15 Pro ; [83]
В наличии 2 Гб ОЗУ и 16 Гб ПЗУ (поддержка карт microSD), два SIM-слота, сканер пальцевых отпечатков, двойная камера (8 + 2 Мп) с поддержкой съемки в портретном режиме, аккумулятор на 3200 мА/ч (обеспечивает примерно день автономности). Предусмотрена функция распознавания лиц.В основе новинки лежат свежий 4-ядерный (2 Ггц) энергоэффективный чипсет MediaTek MT 6761 и графика IMG GE8300 (660 МГц). В роли ОС – Android 9.0 Pie. Устройство оборудовано 6,1-дюймовым экраном IPS (19,9:9) с каплевидным вырезом, тонкими обрамляющими рамками и покрытием из закаленного 2,5D-стекла Asahi Glass. Стоимость смартфона составит 69,9 долларов.


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