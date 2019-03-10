Недорогой смартфон Cubot J5

Обе камеры одинарные, что вполне закономерно для бюджетного девайса. Селфи-камера получила датчика изображения на 5 МП, главная камера снабжена оптическим сенсором на 8 МП. За энергоснабжение отвечает батарея на 2800 мАч, которую можно извлечь из корпуса. Еще в наличии имеется FM-радио.В основу электронной начинки входит 4-ядерный мобильный процессор MediaTek MT6580 с арсеналом памяти, включающим в себя 2 ГБ «оперативки» и встроенный флэш-носитель на 16 ГБ. Имеется и слот для microSD-карты, который работает независимо от двух слотов для SIM-карт. Экранная панель гаджета обеспечивает разрешение стандарта HD+, размер диагонали составляет 5,5 дюйма.Стоимость смартфона составит 70 долларов.