Недорогой смартфон Honor 10i показали в России

В официальном российском онлайн-магазине Huawei обнаружилась страничка смартфона Honor 10i, который скоро должен появиться в продаже. Предполагается, что это немного измененная вариация Huawei Nova 4e, которая выйдет в Европе под названием Huawei P30 Lite. Новинка оснащается 6,21-дюймовым дисплеем с разрешение 2340:1080 пикселей, аккумулятором на 3400 мАч, фирменной платформой Kirin 710, тройной основной камерой на 24 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, модулем NFC, поддержкой технологии GPU Turbo 2.0, а также предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с интерфейсной надстройкой EMUI 9. Предполагаемая цена смартфона составляет 19 990 рублей.