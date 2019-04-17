Недорогой смартфон Honor 20i представлен официально

Бренд Honor (принадлежит Huawei) представил смартфон Honor 20i, который, как предполагается, выйдет в Европе под названием Honor 20 Lite. Новинку оснастили 6,21-дюймовым дисплеем с разрешение 2340:1080 пикселей, аккумулятором на 3400 мАч, фирменной платформой Kirin 710, тройной основной камерой на 24 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, 4-6 ГБ оперативной и 64/128/256 ГБ флеш-памяти, модулем NFC, поддержкой технологии GPU Turbo 2.0, сканером отпечатка пальцев, а также предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie с интерфейсной надстройкой EMUI 9. Размеры смартфона равны 154,8:73,8:8 мм, а масса – 164 г.

Версия с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 238 долларов, с 4/128 ГБ – 238 долларов, 6/128 ГБ – 283 доллара и 6/256 ГБ – 328 долларов.