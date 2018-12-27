Недорогой смартфон Honor View 20

Компания м выпустила смартфон с хорошим аккумулятором. Смартфон оснастят процессором Kirin 980, 6 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем составляет 64 или 128 ГБ.Сам аккумулятора Honor V20 составит 4000 мАч. Заявлена и поддержка технологии быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Кроме того, стали известны первые подробности о фронтальной камере, расположенной в круглом отверстии в дисплее — её сенсор получит разрешение в 25 Мп. Ранее сообщалось, что основную камеру аппарата снабдят модулем Sony IMX 586 на 48 Мп.Сканер отпечатков пальцев на корпусе отсутствует — вероятно, он разместился под экраном или на кнопке включения. На нижнем торце расположены стереодинамики и разъём USB Type-C. Левая кромка лишена элементов управления — судя по всему, они расположены на правой грани смартфона.Стоимость смартфона составит 450 долларов.