Недорогой смартфон Huawei P30 Lite получит тройную камеру

В сети появились качественные рендеры еще не представленного официально смартфона Huawei P30 Lite, который заключен в защитные чехлы. Судя по изображениям, аппарат получит тройную основную камеру. Предполагается, что разрешение датчиков составит 20 Мп, 16 Мп и 2 Мп. Также отметим сканер отпечатков пальцев на задней панели. У старших моделей Huawei P30 и Huawei P30 Pro дактилоскоп будет встроен под экран. Также слухи прочат P30 Lite фирменный чипсет Kirin 710, который характеризуется восемью вычислительными ядрами с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем ARM Mali-G51 MP4. Официальная презентация смартфонов линейки Huawei P30 состоится 26 марта в Париже.