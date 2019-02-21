Недорогой смартфон Huawei P30 Lite получит тройную камеру

2019-02-21, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei P30 Lite; [110]
В сети появились качественные рендеры еще не представленного официально смартфона Huawei P30 Lite, который заключен в защитные чехлы. Судя по изображениям, аппарат получит тройную основную камеру. Предполагается, что разрешение датчиков составит 20 Мп, 16 Мп и 2 Мп. Также отметим сканер отпечатков пальцев на задней панели. У старших моделей Huawei P30 и Huawei P30 Pro дактилоскоп будет встроен под экран. Также слухи прочат P30 Lite фирменный чипсет Kirin 710, который характеризуется восемью вычислительными ядрами с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим ускорителем ARM Mali-G51 MP4. Официальная презентация смартфонов линейки Huawei P30 состоится 26 марта в Париже.


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