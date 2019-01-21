Недорогой смартфон KXD W50

Компания KXD выпустила ультрабюджетный смартфон. Отдельно отмечается высокая плотность аккумулятора, гарантирующая всего 20 % потери номинальной емкости через 600 циклов зарядки. Емкость АКБ составляет 2100 мА/ч.Сообщается о наличии 1 Гб ОЗУ, 8 Гб внутренней памяти, а также 2- и 5-мегапиксельной камер.В сердце новинки лежит четырехъядерная однокристальная система. Разрешение 5-дюймового экрана – 854 x 480 точек. Обе панели гаджета имеют защитное покрытие в виде стекла Gorilla Glass (это единственный случай в данной ценовой категории).Стоимость новинки составит 45 долларов.