Недорогой смартфон Lenovo K6 Enjoy

Компания Lenovo представила новый бюджетный смартфон Lenovo K6 Enjoy. Новый телефон K-серии демонстрирует практически тот же дизайн, что и смартфон класса Lenovo Z5s.

С точки зрения технических характеристик, Lenovo K6 Enjoy поставляется с 6,22-дюймовым HD+ дисплеем с небольшим вырезом на экране. В его основе лежит чипсет Helio P22 SoC в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ / 128 ГБ встроенной памяти, которые можно дополнительно расширить до 256 ГБ с помощью карты microSD. Основная камера имеет комбинацию 12-мегапиксельного (обычного с AF) + 5-мегапиксельного (глубины) + 8-мегапиксельного (телеобъективного) датчика со светодиодной вспышкой. Питается смартфон от аккумулятора емкостью 3300 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт через USB Type C. Стоимость смартфона составляет 207 долларов.