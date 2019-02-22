Недорогой смартфон Meizu Note 9 получил SoC Snapdragon 675 6 ГБ ОЗУ

В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились сведения о смартфоне Meizu Note 9, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснащается однокристальной системой Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-памяти, а флэш-памяти — 64 ГБ. Вероятно, будут доступны и другие модификации, дисплей с разрешением Full HD+, а также предустановленную операционную систему Android Pie. В тесте с задействованием всех ядер смартфон набрал 176 000 баллов, что соответствует нашему представлению о производительности Snapdragon 675. Официальный анонс Meizu Note 9 состоится 6 марта.