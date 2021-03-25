Недорогой смартфон Moto G50 получил 90-Гц дисплей

Компания Motorola, принадлежащая Lenovo, пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Moto G50. Новинка характеризуется 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:720 точек, селфи-камерой разрешением 13 Мп, тройной тыльной камерой с датчиками изображения на 48 Мп, 5 Мп и 2 Мп, дактилоскопическим сенсором на тыльной панели, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт, платформой Qualcomm Snapdragon 480, поддержкой мобильных сетей 5G, Bluetooth 5.0 и NFC, 3,5-мм разъемом для наушников, симметричным портом USB Type-С и предустановленной ОС Android 11. Смартфон появится в продаже в середине апреля по цене в 250 евро за вариант с 4/64 ГБ ОЗУ и флеш-памяти, а также 270 евро за версию с 4/128 ГБ.