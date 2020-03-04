Недорогой смартфон Moto G8 Power Lite позирует на рендерах

Напомним, что в первых числах февраля компания Motorola представила свой новый смартфон Moto G8 Power с большой батареей на 5000 мАч. Сегодня же в сети, благодаря немецкому искателю утечек Роланду Куандт, появилась информация о его упрощенном варианте. Исходя из рендеров, смартфон Moto G8 Power Lite получит основную камеру с тремя модулями, пластиковый корпус, экран со врезанной камерой, порт для наушников, а также дактилоскоп на задней крышке. Что до характеристик, то гаджет будет оснащен чипсетом MediaTek Helio P35 и все той же большой батареей на 5000 мАч. Moto G8 Power Lite должны анонсировать в ближайшее время по предполагаемой цене не меньше чем $250.