Недорогой смартфон Nokia 6.2

Компания Nokia выпустила новый временем смартфон. Интересной особенностью Nokia 6.2 станет тыльная камера, состоящая из двух оптических модулей Zeiss разрешением 16 МП. В конструкции используется технология OZO Audio. Она предполагает использование несколько микрофонов при видеосъемке, что создает эффект объемного звучания.В основу электронной схемы положен мобильный процессор среднего уровня Snapdragon 632. Известно, что смартфон оснастят 4 ГБ/6 ГБ ОЗУ. А каким будет объем флэш-модуля, можно лишь предполагать. Для этой ценовой категории более вероятна величина 32 ГБ/64 ГБ. Дизайн смартфона будет очень схож с оформлением аппарата Nokia 8.1 Plus, чьи рендерные изображения недавно появились в Интернете. Скорее всего, у Nokia 6.2 рамки дисплея будут несколько шире.О стоимости смартфона пока неизвестно.