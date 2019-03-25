Недорогой смартфон Nokia X71 показали на рендере

В сети появилось первое изображение и подробности о смартфоне Nokia X71, который будет представлен компанией HMD Global 2 апреля этого года. Судя по рендеру, нас ждет почти безрамочный дизайн с круглым вырезом в левом углу дисплея и очень тонкой нижней рамкой. На задней панели будет расположена тройная основная камера с главным датчиком разрешением 48 Мп и широкоугольным модулем с углом обзора 120 градусов. Также отметим наличие сканера отпечатка пальцев, что позволяет надеяться на невысокую цену, ведь использование подэкранного дактилоскопа привело бы к увеличению цены.