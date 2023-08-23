Недорогой смартфон OPPO A58 вышел в России

Компания OPPO дала старт российским продажам смартфона OPPO A58, который стоит 18 и 20 тысяч рублей за версии с 6/128 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка получила 6,72-дюймовый дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей, частотой обновления 60 Гц, частотой дискретизации сенсора 180 Гц и яркостью 680 нит, боковой сканер отпечатков пальцев, сдвоенную основную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 8 Мп, 12-нм процессор MediaTek Helio G85, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 33 Вт и поддержку NFC для бесконтактной оплаты.