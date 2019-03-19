Недорогой смартфон OPPO A5s получил аккумулятор на 4230 мАч

Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью A5s, которую можно отнести к бюджетным или среднебюджетным решениям. Новинку оснастили восьмиядерным процессором MediaTek Helio P35 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320 с частотой 680 МГц, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 6,2-дюймовым дисплеем с разрешением 1520:720 пикселей с каплевидным вырезом для 8 Мп фронтальной камеры, сдвоенной основной камерой на 13 Мп и 2 Мп, аккумулятором на 4230 мАч и предустановленной ColorOS 5.2 на базе Android 8.1 Oreo. Размеры смартфона равны 155,9:75,4:8,2 мм, а масса – 170 граммам.