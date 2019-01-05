Недорогой смартфон OnePlus 7

Новый смартфон от OnePlus выйдет в этом году с отличной начинкой.Электроника будущего флагмана имеет в основе новейший топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855. Минимальная конфигурация памяти включает в себя флэш-носитель на 128 ГБ и 6 ГБ «оперативки». Максимальный комплект памяти состоит из 10 ГБ ОЗУ и флэш-массива на 512 ГБ.Тыльная камера аппарата будет представлена тремя датчиками изображения с вертикальной ориентацией. Основному оптическому сенсору источники приписывают разрешение 48 МП. Два вспомогательных блока получат разрешение по 12 МП.Данный тип корпуса обеспечивает полноценную безрамочной передней панели. При этом отпадает необходимость в каком-либо вырезе в дисплее. Доступ к фронтальной камере пользователь получает за счет сдвига корпуса. При этом селфи-камера имеет два оптических модуля на 12 МП и 8 МП.Стоимость смартфона составит 465 долларов.