Недорогой смартфон Oukitel C15 Pro

Новинка также получила двойную основную камеру с разрешением 8+2 Мп, поддерживающую съёмку в портретном режиме. За автономность отвечает аккумулятор на 3200 мАч, которого в паре с энергоэффективным процессором должно хватить на день работы без подзарядки. Безопасность личных данных пользователя обеспечена функцией распознавания лица и сканером отпечатков пальцев.В основе смартфона — новый четырёхъядерный процессор MediaTek MT 6761, работающий на частоте 2,0 ГГц. За графику отвечает видеоускоритель IMG GE8300 (660 МГц). Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, а для хранения данных предусмотрено 16 ГБ встроенного накопителя с возможностью расширения картами microSD. Из коробки аппарат работает под управлением Android 9.0 Pie.В духе новых тенденций, у Oukitel C15 Pro вытянутый 6,1-дюймовый IPS-дисплей с тонкими рамками и соотношением сторон 19,9:9. Фронтальная камера помещена в каплевидный вырез, не занимающий много места. Вся передняя панель вместе с экраном прикрыта закаленным 2,5D-стеклом Asahi Glass.Стоимость смартфона составит 69 долларов.