Недорогой смартфон Redmi Note 7 Pro получил аккумулятор на 4000 мАч

На прошлой неделе босс самостоятельного бренда Redmi (принадлежит Xiaomi) опубликовал фото смартфона Redmi Note 7 Pro рядом с Honor V20. Сегодня он раскрыл некоторые подробности о характеристиках грядущей новинки. Итак, апапарт получит сдвоенную тыльную камеру с главным датчиком Sony IMX586 разрешением 48 Мп, сканер отпечатков пальцев, ЖК-дисплей (какая неожиданность!), аккумулятор на 4000 мАч, 6 ГБ оперативной памяти и стеклянную заднюю панель с градиентной расцветкой. Что до остальных характеристик, то здесь смартфону прочат процессор Snapdragon 675 и 128 ГБ флэш-памяти. Цена смартфона должна составить 250-300 долларов. Официальная презентация Redmi Note 7 Pro состоится на этой неделе.