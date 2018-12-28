Недорогой смартфон Samsung Galaxy M30 засветился на рендере

Сетевые источники опубликовали рендеры одной из моделей новой линейки смартфонов Samsung – Galaxy M. В этот раз речь идет о Galaxy M30. Как и в случае с Galaxy M20, нас ждет дисплей с вырезом в форме капли, а на задней панели можно увидеть вертикально ориентированную двойную камеру и сканер отпечатков пальцев. Самое интересное, что на боковой грани расположена дополнительная клавиша – видимо для персонального ассистента Bixby. Что до характеристик, то Galaxy M30 прочат фирменную однокристальную систему Exynos 7885, 4 ГБ оперативной и 64-128 ГБ встроенной флэш-памяти.