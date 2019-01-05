Недорогой смартфон от компании Vivo NEX Dual Display

Компания Vivo выпустила смартфон бюджетного варианта. Также есть отличия в конструкции тыльной камеры, состоящей из трех блоков. Трехмерная камера «Time of flight», которая установлена в оригинальном флагмане, будет заменена стандартным оптическим модулем на 13 МП. Другие два сенсора на 12 МП и 2 МП совпадают по параметрам с оптикой премиум-версии.Производитель установил менее мощный чипсет, поменяв Snapdragon 845 на Snapdragon 710. Незначительно, но все же уменьшен объем оперативной памяти: 8 ГБ вместо 10 ГБ.О стоимости смартфона пока неизвестно.