Недорогой телевизор Daiwa D42E50S

Компания Daiwa обновила свою линейку продуктов в Индии, выпустив недорогой 40-дюймовый телевизор Daiwa D42E50S на базе Android D42E50S.

Новый телевизор оснащен устаревшей ОС Android 5.1 Lollipop и оснащен светодиодным дисплеем с разрешением Full HD, 1920 x 1080p. Компания утверждает, что ее новый телевизор может похвастаться гладким и инновационным дизайном с более тонкими рамками дисплея. Говоря о технических характеристиках, Daiwa D42E50S предлагает фантастическое качество дисплея с панелью класса A+ и динамическим коэффициентом контрастности 700000:1. Что касается звука, он оснащен 20-ваттными колонками для кристально чистого звука, чтобы улучшить впечатление от просмотра. Динамик имеет пять различных режимов звука для регулировки мощности и четкости звука. В его основе лежит четырехъядерный процессор Cortex-A53, соединенный с 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти. Стоимость телевизора составляет 266 долларов.