Недорогой телевизор Redmi Smart TV X 2022 появился в продаже Компания Redmi выпустила в китайскую продажу 50-дюймовую версию телевизора Redmi Smart TV X 2022, оцененную в 360 долларов. Ранее были представлены модели на 55, 65 и 75 дюймов. Компания Redmi выпустила в китайскую продажу 50-дюймовую версию телевизора Redmi Smart TV X 2022, оцененную в 360 долларов. Ранее были представлены модели на 55, 65 и 75 дюймов. Телевизор характеризуется разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 120 Гц, цельнометаллическим корпусом с полноэкранной подсветкой, временем отклика в градациях серого 6,5 мс, 10-битной глубиной цвета, 94% охватом цветового пространства P3, поддержкой технологий FreeSync Premium и MEMC, четырьмя динамиками, двумя крупными звуковыми резонаторами объёмом по 0,38 л с выходной мощностью 25 Вт, поддержкой Dolby Atmos, платформой MediaTek MTK 9650, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, двумя разъемами HDMI 2.0 (eARC), одним HDMI 2.1 (4K 120 Гц), двумя интерфейсами USB и четырьмя микрофонами. Телевизор характеризуется разрешением 3840:2160 точек (формат 4K), кадровой частотой 120 Гц, цельнометаллическим корпусом с полноэкранной подсветкой, временем отклика в градациях серого 6,5 мс, 10-битной глубиной цвета, 94% охватом цветового пространства P3, поддержкой технологий FreeSync Premium и MEMC, четырьмя динамиками, двумя крупными звуковыми резонаторами объёмом по 0,38 л с выходной мощностью 25 Вт, поддержкой Dolby Atmos, платформой MediaTek MTK 9650, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, двумя разъемами HDMI 2.0 (eARC), одним HDMI 2.1 (4K 120 Гц), двумя интерфейсами USB и четырьмя микрофонами. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 15:39 . Продукт - Redmi Smart TV X 2022 Комментарии и отзывы Redmi Smart TV X 2022

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