Неизвестный смартфон Elephone на Android 9.0 Pie засветился на видео

В сеть утекло видео о еще не анонсированном смартфоне Elephone, который будет представлять среднебюджетный сегмент. Судя по видео, аппарат получит экран с популярным сейчас каплевидным вырезом для фронтальной камеры, довольно толстой нижней рамкой, вертикальной расположенную сдвоенную тыльную камеру, разъем MicroUSB, 3,5 мм разъем для наушников, а также сканер отпечатков пальцев, расположенный на боковой панели. Что до характеристик, то здесь смартфону приписывают четырехъядерный процессор Helio A22, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, а также предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie.