Неизвестный смартфон от Motorola появился в рендерах OnLeaks

Популярный сайт Lakster OnLeaks поделился CAD-изображениями неизвестного смартфона от Motorola.

Этот смартфон оснащен 6,2-дюймовым дисплеем со встроенным сканером отпечатков пальцев. На задней панели расположился модуль из четырех камер, одним из них является 48-мегапиксельный блок. Смартфон имеет размеры 158,7 х 75 х 8,8 мм. Кнопка питания и регулятор громкости расположились справа, а разъем для наушников и порт USB-C в нижней части, в верхней части установлен лоток для SIM-карты и динамик. Все подробные характеристики и точное название модели пока неизвестны.