Неизвестное устройство Nokia Wasp появилось в списках FCC

Новый смартфон Nokia под кодовым названием Wasp и номером модели TA-1184 появился в списках FCC.

Этот телефон будет иметь 6,1-дюймовый дисплей, 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ встроенной памяти и будет иметь размеры 145,96 x 70,56 мм. Телефон был перечислен в нескольких вариантах, включая номера моделей TA-1188 и TA-1183. Первый из них был недавно сертифицирован Евразийской экономической комиссией (ЕЭС) России, в то время как TA-1183 может быть его вариантом для Индии и Китая. Согласно списку FCC, смартфон будет иметь поддержку двух SIM-карт, 2,4 ГГц Wi-Fi и 3,5-мм разъем для наушников. Дата анонсирования и подробная информация по поводу телефона пока не известна.