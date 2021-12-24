Некоторые пользователи Pixel по-прежнему смотрят Netflix в разрешении 540p

В апреле этого года Google признал проблему, пообещав, что уже работает над ее исправлением. Тем не менее все еще нет никаких признаков исправления. Для непосвященных проблемы с качеством видео в потоковых приложениях, таких как Netflix, возникают из-за проблем с Widevine. OEM-производители обычно получают свои устройства с сертификатом L1, который позволяет воспроизводить контент с разрешением 1080p. Телефоны Pixel не были исключены из этой процедуры, но по какой-то причине сертификация Widevine для некоторых пользователей упала до уровня L3. L3 означает, что Netflix может воспроизводить в качестве не выше 540p.