Некоторые пользователи Pixel по-прежнему смотрят Netflix в разрешении 540p

Проблемы Widevine - это то, с чем в последнее время сталкивается каждый OEM-производитель Android с некоторыми из своих устройств и Google не является исключением. Пользователи Multiple Pixel ранее жаловались на невозможность потоковой передачи контента с Netflix в разрешении выше 540p, что определенно не идеально для современных дисплеев смартфонов 1080p и даже 2K. Казалось, что пострадали практически все устройства от Pixel 3 и выше.

В апреле этого года Google признал проблему, пообещав, что уже работает над ее исправлением. Тем не менее все еще нет никаких признаков исправления. Для непосвященных проблемы с качеством видео в потоковых приложениях, таких как Netflix, возникают из-за проблем с Widevine. OEM-производители обычно получают свои устройства с сертификатом L1, который позволяет воспроизводить контент с разрешением 1080p. Телефоны Pixel не были исключены из этой процедуры, но по какой-то причине сертификация Widevine для некоторых пользователей упала до уровня L3. L3 означает, что Netflix может воспроизводить в качестве не выше 540p.